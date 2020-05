Fase 2, ecco il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti

È scaricabile cliccando qui il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti.

Nonostante da domani, 4 maggio, non sarà più indispensabile per alcuni degli spostamenti consentiti, il Viminale ha reso disponibile il nuovo modello di autodichiarazione. Il ministero dell’Interno ha comunque precisato che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

Non sarà necessario stampare il modulo e portarlo con sé, perché gli operatori di polizia avranno, come sempre, dei moduli che potranno essere compilati al momento del controllo. Formalmente gli spostamenti devono ancora essere giustificati con il modulo, in ogni caso il governo ha specificato che per chi va al lavoro si potrà esibire un tesserino e l’autocertificazione potrebbe non servire per andare a fare sport o al parco.

I controlli saranno più mirati ad evitare assembramenti.