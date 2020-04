Patti, tutti negativi i tamponi alla Rsa di Case Nuove Russo

I tamponi eseguiti sul personale e sui pazienti della Rsa di Case Nuove Russo di Patti hanno dato esito negativo. Lo ha comunicato il sindaco Mauro Aquino.

Negativi sono stati anche in tamponi, effettuati giorni fa, presso la casa su ospiti e agli operatori sanitari della casa di riposo per sacerdoti presso il Santuario di Tindari e quelli effettuati a tutti gli ospiti e agli operatori sanitari della “Casa della Vita” di Tindari.

Per quel che concerne la scadenza delle tasse comunali, la scadenza della prima rata della Tari, il cui pagamento previsto per il 16 aprile, era stato slittato al 30 aprile, è stata fissata al 31 maggio; il primo cittadino ha ribadito inoltre che è allo studio un “pacchetto” di misure per agevolazioni e defiscalizzazioni