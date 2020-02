Incontro con il Ministro per il Sud, Papiro (M5S): “Finalmente i Nebrodi avranno la giusta attenzione”

Si è svolto ieri l’incontro tra l’intergruppo parlamentare per le Aree Interne e il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano; un momento voluto fortemente dall’intergruppo M5S per condividere gli obiettivi e puntare su sviluppo e servizi efficienti.

“Come referente della zona nebroidea – dichiara Antonella Papiro del M5S –sono perfettamente cosciente delle problematiche e delle criticità presenti in queste zone, per questo stiamo lavorando per migliorare la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), il piano di rilancio dei comuni periferici affinché si punti a invertire la tendenza allo spopolamento e alla sottrazione di servizi.

Sono felice che Il Ministro Provenzano si sia detto pronto a intensificare gli interventi a supporto dell’economia locale e delle infrastrutture.

In qualità di membri dell’intergruppo parlamentare per le Aree Interne conosciamo bene le problematiche e gli obiettivi di coesione territoriale di queste zone, i prossimi passi saranno un incontro con l’Anci e con il Comitato tecnico, con l’obiettivo di snellire le procedure e garantire massimo supporto nelle progettazioni tecniche.

I cittadini aspettano interventi di riqualificazione territoriale, infrastrutture a supporto dell’economia locale per diversi settori come quello agricolo e turistico, ma anche nuovi impianti per l’ efficientamento energetico.

Il ministro Provenzano ha ribadito il suo impegno per queste aree fino ad oggi sottovalutate e abbandonate, ma fondamentali per garantire equilibrio territoriale e sviluppo economico.“