Milazzo, il giovanissimo cantante Davide Patti volerà a Los Angeles per i WCOPA

Il giovanissimo cantante milazzese Davide Patti, già noto per la vittoria lo scorso anno a Sanremo Doc Junior 2019, volerà oltreoceano per partecipare alla competizione “World Championship of Performing Arts”, in programma a Los Angeles dal 24 luglio al 2 agosto.

La 24° edizione della vetrina dedicata a giovani artisti emergenti in ambito artistico e musicale

Il 12enne la scorsa settimana è stato protagonista a Sanremo, in occasione del celebre festival della canzone italiana. Davide si è esibito a Casa Sanremo, convincendo i giudici con le sue qualità canore, già riconosciute da premi e vittorie conseguite a livello locale e nazionale.