Academy Barcellona, soddisfazione per la convocazione di Di Bartola in Nazionale under 15

C’è un giovane calciatore dell’Academy Barcellona tra i 33 convocati nella Rappresentativa Nazionale Under 15. E’ il difensore Francesco Di Bartola, classe 2005. Una grandissima soddisfazione per il ragazzo e per la sua società di appartenenza. Sui 33 convocati per il raduno del centro di Preparazione Olimpiaca di Tirrenia a Marina di Pisa, infatti, sono soltanto due i giovani siciliani selezionati. Oltre a Di Bartola dell’Academy Barcellona, è stato infatti chiamato Nicholas D’Angelo, centrocampista in forze al Camaro.