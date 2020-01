Parco dei Nebrodi e Porto di Capo d’Orlando protagonisti a Düsseldorf

Il ricco patrimonio naturalistico, storico e gastronomico dei Nebrodi è in mostra al Salone nautico Boot 2020 di Düsseldorf grazie alla collaborazione tra il Parco dei Nebrodi e Capo d’Orlando Marina.

Il Boot di Duesseldorf, la più grande fiera europea dedicata alla nautica, fa registrare numeri in continua crescita con circa 2000 espositori in rappresentanza di 80 paesi e un consuntivo 2019 di quasi 250.000 visitatori provenienti da 100 nazioni.

Tutto in esecuzione ad un Protocollo d’intesa tra l’Ente Parco Dei Nebrodi e la Società porto turistico di Capo d’Orlando spa per l’attuazione del progetto “Il Porto di Capo d’Orlando come porta di accesso al patrimonio naturalistico, storico e gastronomico dei monti Nebrodi”, progetto che prevede, tra l’altro, la partecipazione congiunta a fiere, convegni e manifestazioni culturali.

La collaborazione tra Porto di Capo d’Orlando e Parco dei Nebrodi, già negli scorsi anni, si era concretizzata con il servizio informativo mobile (camper) sull’area protetta e sui luoghi di maggior afflusso turistico, servizio garantito dall’Associazione “Amici della Terra” ai numerosi diportisti che hanno utilizzato l’importante infrastruttura ubicata a poche miglia dalle Isole Eolie.

Da ultimo sono stati realizzati nuovi prodotti promozionali, anche in lingua tedesca, molto apprezzati dal qualificato pubblico presente al Salone Nautico.