Serie B, la Torrenovese ci prende gusto e vince il derby contro la Costa d’Orlando

Vittoria nel derby per la Levante Torrenova, che batte 72-66 l’Irritec Costa d’Orlando in un finale al cardiopalma. Una grandissima Cestistica Torrenovese torna così subito alla vittoria, battendo in una partita emozionante i biancorossi dopo esser statti a contatto per tutto il primo tempo, trovando il sorpasso nel terzo periodo, allungando nell’ultimo periodo e resistendo al rientro della Costa nel finale. Sontuosa prestazione di Santucci, che chiude in doppia doppia con 23 punti e 10 rimbalzi (7/10 da 3 punti), ma ottime prestazioni e anche per Nwokoye (18 punti e 12 rimbalzi) e D’Andrea (10 punti e 12 rimbalzi).

Inizia con il canestro di D’Andrea e il successivo lancio di peluche il match tra la Levante Torrenova e Irritec Costa d’Orlando. Nonostante la grande intensità messa in campo dalle due formazioni, sono però gli ospiti ad approcciare meglio al match con Perez e compagni che tentano subito il mini allungo. Coach Trullo si affida alla coppia D’Andrea-Nwokoye che premettere a Torrenova di chiudere il primo periodo a contatto: 12-15 al 10’. È ancora la squadra di coach Condello a partire meglio nel secondo periodo, riuscendo a sfruttare i centimetri dei suoi lunghi e a correre in contropiede con Perez e Ferrarotto. Ma è Santucci a togliere le castagne dal fuoco, con quattro bombe consecutive che affondano la costa e permettono alla Levante di chiudere il primo tempo sula -1 (30-31 al 20’). Come da copione, è ancora una volta la Costa d’Orlando a rientrare meglio sul parquet; gli orlandini provano ad imprimere il loro ritmo cercando il mini allungo, ma ancora una volta la squadra di coach Trullo on pazienza ritorna a far girare la palla trovando, nella seconda metà del terzo periodo il vantaggio, infatti al 30’ è 46-44. L’ultimo periodo è griffato Levante: la squadra di coach Trullo è aggressiva sin da subito e grazie ad un super Santucci prende il largo fino a toccare il +10 (66-56). La Costa, però, è dura a morire e con meno di un minuto da giocare si riporta a -2 (66-64); ma i liberi di Gullo e Nwokoye sigillano la vittoria.

Levante Torrenova – Irritec Capo d’Orlando 72-66 (12-15, 18-16, 16-13, 26-22)

Levante Torrenova: Santucci 23 (1/6, 7/10), Nwokoye 18 (6/11, 0/2), D’Andrea 10 (5/10), Boffelli 8 (2/7, 0/1), Murabito 8 (2/2, 1/5), Gullo 5 (0/2, 1/4), Drigo (0/2), Sgrò, Raví ne, Carlo stella ne, Triolo ne. Coach: Trullo.

Irritec Capo d’Orlando: Perez 12 (5/8, 0/6), Avanzini 12 (6/8), Riccio 11 (2/4, 2/6), Bolletta 11 (3/8, 0/4), Ferrarotto 7 (2/4, 1/3), Teghini 5 (1/7, 1/6), Di coste 4 (1/5), Crusca 2 (0/3), Spasojevic 2 (1/2), Ciancio ne, Ciccarello ne. Coach: Condello.