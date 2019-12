Barcellona, assegnato il finanziamento per stabilizzare gli Asu in servizio a Palazzo Longano

E’ stato adottato stamani dal Dirigente del Servizio 1 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento del Lavoro, il decreto col quale la Regione Siciliana ha assegnato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il finanziamento complessivo di € 1.672.175,40 nel quinquennio 2020-2024 per la stabilizzazione a tempo indeterminato e la conseguente fuoriuscita dei soggetti Asu.

Si concretizza in tal modo il tassello fondamentale – che era stato richiesto da questa

Amministrazione qualche mese addietro – necessario per assicurare la sostenibilità del percorso di stabilizzazione del personale ASU intrapreso dal comune.

Come già più volte affermato nelle settimane scorse, la disponibilità di questa risorsa è il

presupposto che permette di reiterare la richiesta di autorizzazione alla COSFEL per la

stabilizzazione di quest’ultima aliquota di personale precario e di completare così il quadro delle stabilizzazioni e di chiudere definitivamente il tempo del precariato nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, dunque, gli uffici del Comune, se da una parte provvederanno a completare le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale ormai prossimo a diventare “ex contrattista”, per altro aspetto imprimeranno una nuova accelerazione alle procedure funzionali alla conclusione della stabilizzazione del personale ASU.