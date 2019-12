Capo d’Orlando, prende a fuoco un camper

Un incendio si è sviluppato a Capo d’Orlando intorno alle 13.30.

Per cause ancora da chiarire, un camper che si trovava parcheggiato nei pressi della palestra Neri Fitness, in una delle traverse della via Consolare Antica, ha preso fuoco.

In pochi minuti le fiamme hanno avvolto tutto il mezzo e il fumo nero è stato chiaramente visibile da tutta la zona.

Pare che l’incendio sia divampato dalla parte posteriore del camper. La causa potrebbe essere un’autocombustione.

Sul posto i Vigili del Fuoco che sono intervenuti a spegnere l’incendio e i Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando e la Polizia di Stato per le necessarie attività investigative. Fortunatamente nessuno si trovava sul camper al momento dello scoppio.

Danni ingenti anche ad un autocarrozzeria vicino alla quale era parcheggiato il camper.