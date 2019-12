Capo d’Orlando, domani in via Veneto i “Musici di Natale”, negozi aperti fino a mezzanotte

Dopo la manifestazione organizzata in via Volta, continua l’impegno dei commercianti orlandini per allietare il Natale a Capo d’Orlando.

Domani, giovedì 19 dicembre, sarà la volta della via Vittorio Veneto, con una serata di musica in cui a suonare, sfilando per la centralissima strada paladina, tre le 17 e mezzanotte, saranno i “Musici di Natale”.

Il gruppo, composto da Giuseppe Pizzuto, Antonino Carcione, Gabriele Carcione e Antonino Frontino, animerà la via con motivetti tipici del Natale e con gli strumenti caratteristici della tradizione siciliana quali zampogna, zufolo, fisarmonica, flauto doppio e varie percussioni.

L’intera via Vittorio Veneto, a partire dalla via Libertà, sarà chiusa al transito a partire dalle ore 20, per una serata in cui la via si trasformerà in un eccezionale prolungamento dell’isola pedonale.

Sulla via Francesco Crispi sarà allungato l’orario di apertura dei chioschetti dei prodotti tipici e dell’artigianato, e per l’occasione le attività commerciali della via Veneto, così come tutte le altre del centro orlandino che vorranno aderire, rimarranno aperte fino a mezzanotte.

Approfittando della bella serata e delle temperature ancora al di sopra della media stagionale, sarà un’ottima occasione per acquistare gli ultimi regali di Natale, tra buona musica e animazione, passeggiando sotto le luminarie, per vivere appieno l’atmosfera natalizia.