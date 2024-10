Inaugurato il Circus del Messina Street Food Fest 2024: in Piazza Cairoli fino al 20 ottobre

Inaugurata ieri sera la VI edizione del Messina Street Food Fest, evento organizzato da Eventivamente, in partnership con il Comune di Messina e cofinanziata dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive – iniziativa “Sicilia che piace 2024”.

Il grande evento, quest’anno, porta la magia del Circus in piazza Cairoli. Tra buon cibo da strada e gli show cooking solidali, la magia di trampolieri e musica ha intrattenuto i tantissimi messinesi presenti fino a notte. Inoltre, famiglie e bambini sono rimasti affascinati dalla novità 2024: la mongolfiera che si trova proprio all’inizio delle due aree occupate dal village del Gusto.

Al taglio del nastro erano presenti il founder e amministratore di ‘Eventivamente’, Alberto Palella, il vicecapo di Gabinetto della Prefettura di Messina, Cosimo Gambadauro, il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandinae il vicesindaco di Reggio Calabria, Carmelo Versaci, a testimonianza della sinergia tra le Messina e Reggio, che è uno degli elementi forti e nuovi di questa edizione.

“Anche quest’anno, come sempre – ha commentato il sindaco di Messina Federico Basile, assente per motivi sopraggiunti – abbiamo voluto supportare una manifestazione che oggi più di ieri rappresenta la città nelle eccellenze enogastronomiche legate alla riscoperta del territorio e delle sue tradizioni. Il Messina Street Food Fest non è un semplice evento, ma un’occasione di promozione del tessuto imprenditoriale cittadino e un momento di aggregazione culturale e culinaria”

“Siamo alla sesta edizione – commenta l’amministratore di ‘Eventivamente’ Alberto Palella – contenti di avere creato, quest’anno, un ponte del gusto tra la sponda siciliana e quella calabrese, perché crediamo tantissimo nelle potenzialità e sviluppo dell’area metropolitana dello Stretto. Tra le novità, proprio, la presenza di chef e gelatieri calabresi ai nostri show cooking, insieme ai migliori professionisti siciliani. Ricordiamo che l’edizione 2024 del MSFF si caratterizza per ben 25 novità gastronomiche proposte esclusive dai nostri operatori nelle 53 casette. C’è tanto lavoro dietro ma il sorriso torna quando notiamo così tanta gente che partecipa sin dal primo giorno, contenta e con così tanta condivisione. Importante anche quest’anno è l’impegno solidale, sosteniamo il Cirs di Messina; la Mensa di Sant’Antonio e ‘nuovi amici’ l’Airc. Siamo soddisfatti dell’auto che possiamo dare all’economia locale, non solo chi lavora dentro l’evento, ma gli operatori commerciali e dell’accoglienza in città”.

Per l’assessore regionale al Turismo e Spettacolo, Elvira Amata: “L’enogastronomia per la nostra Sicilia è un punto di forza perché diventi sempre più attrattore e attrattiva. Queste manifestazioni, quindi, vanno supportate. Ringrazio Alberto Palella e tutta l’organizzazione del MSFF, perché questo lavoro sinergico tra pubblico e privato ci aiuta a dare sempre più un’offerta turistica completa. I numeri ci dicono che stiamo lavorando bene, oltre 8 milioni di presenze (da gennaio giugno 2024), anche se dico sempre non vanno valutate le presenze, ma la qualità del turismo che riusciamo a portare. Sicuramente l’enogastronomia ha un peso importante nel successo di questi numeri”.

Si è alzato così il sipario sugli show cooking della settima edizione del “Messina Street Fish”, che mira a valorizzare il pescato locale. Ad inaugurare i fornelli della grande tendostruttura allestita professionalmente, come un vero ristorante, Martina Dodeci e Rushan Xhafaj del ristorante ‘Demenna’ di San Marco d’Alunzio con il “Pescato mediterraneo allo stile peruano”. Il piatto è stato accompagnato dal “Sorbetto criogenico alla mora nera”, preparato da Gaetano Vincenzidella gelateria Barbarossa “Il pirata del gelato” di Villapiana Lido.

Lo show cooking successivo è stato animato invece da Giuseppe Romano, del Me Restaurant di Pizzo, ambasciatore del gusto e delegato regionale Calabria di EuroToques, che ha deliziato I presenti con un “Cremoso di zucca con calamaro scottato all’nduja e crumble di liquirizia”, abbinato al gelato di Davide Destefano, della celebre gelateria “Cesare” di Reggio Calabria.

Con i primi live in cucina è stato inaugurato anche il cosiddetto ponte del gusto tra la Sicilia e la Calabria, in particolare tra Messina e Reggio. Sinergia sottolineata dal vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria Carmelo Versace, presente all’inaugurazione. “Abbiamo già iniziato ad interloquire con l’organizzazione del Messina Street Food Fest- ha commentato Versace – per replicare il grande evento anche nella nostra città”.

A partire da oggi e fino a domenica 20 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00.

Gli show cooking di oggi, venerdì 18 ottobre:

Oggi in programma alle 19.00 lo show cooking dello chef Elia Russo del ristorante Dodici fontane Villa Neri Resort & Spa di Linguaglossa, con il “Risotto al nerello mascalese” (carnaroli acquarello, Etna rosso, salsa acidula di yogurt e noci etnee), con il maestro gelatiere Mario Cortese, della Tenuta Anasita, San Filippo del Mela (ME), che proporrà la “Granita alla ricotta di bufala, polvere di cappero, capperi canditi”.

Alle 21.00 toccherà allo stellato Giuseppe Causarano, una stella Michelin del Ristorante Vota Vota di Ragusa, che preparerà la sua “Triglia e pomodoro”. Completerà il programma Giuseppe Arena dell’omonima gelateria messinese, che offrirà al pubblico presente il “Tramonto Rosso”, sorbetto con arancia rossa, melograno e mandorla di Avola. Gli show cooking sono condotti dalla giornalista e foodblogger Valeria Zingale; gli spettacoli da Carmen Cilione.

Gli spettacoli di oggi:

Alle 11.30 djset

Alle 18.15 e alle 19.30 sfilata di trampolieri musicisti

Alle 19.00 e alle 20.15 Joculares in “Due cuori e una sinapsi”

Alle 19.00 djset con Josè dj

Alle 21.30 live band “La soluzione”

Alle 23.30 djset con Santino Villari

Il Messina Street Food Fest 2024 è patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo; Comune di Messina; Città Metropolitana di Messina; Università degli Studi di Messina; Unioncamere Sicilia; Camera di Commercio Messina; Confesercenti Messina; VisitME; Messina Città degli Eventi; Istituto d’Istruzione Superiore Antonello da Messina; Messenion Aps; Cral di Messina Città Metropolitana; Amam; Atm; Messina Servizi Bene Comune; Consorzio di Ricerca sul rischio biologico in Agricoltura; Vivenda.