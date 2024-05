Alla Riccione Moda grande successo dei brand italiani

Si è chiusa con grande successo la “Riccione Moda”, organizzata dalla New Meta Event e svoltasi nell’accogliente Opéra Beach Club ormai diventato punto di riferimento di grandi eventi.

Un fine settimana illuminato dalle collezioni artistiche realizzate e promosse da vari stilisti e artigiani di tutta Italia, ma anche da tanti ospiti che hanno fatto divertire il pubblico, più di 1000 le presenze registrate.

Nella prima giornata in passerella gli esclusivi abiti, borse e gioielli de “Le Particulier” azienda veneta diretta da Roberta Mellone; i costumi di “Moniq”, brand ideato da Monica Budai, che realizza costumi da bagno unici e particolari da oltre 20 anni; le borse in corda, ecologiche, comode e pratiche mady in Italy di Cotton and Rope, gli abiti e originali di EgoShop; l’ ”Atelier Blondinette” un laboratorio artigianale dove si realizzano sogni e si possono commissionare capi su misura; il brand emergente Elnuar nato un’idea di Alice Corti e co-creato con la brand manager Vittoria Ruberto e ispirato al mondo francese e dello spettacolo.

Anche nella seconda serata tante le emozioni grazie a “MUSQ” che è una capsule collection nata a Verona e ideata da Elisa Muraro, prodotta interamente in Italia.

E’ stato presentato il primo progetto tra Italia e Slovenia dedicato al vino di qualità con “Emozioni” un vino per tutti realizzato con vigneti selezionati.

Bello e avvolgente il momento firmato da “Ishué” il megastore caratterizzato per la varietà di prodotti che offre per ragazze più giovani che possono trovare l’outfit perfetto per ogni occasione.

Non poteva mancare il brand “Lilium” che con oltre 20 anni di esperienza, offre borse, abbigliamento, calzature e accessori di grandi marchi e non sono mancate le spose di “Miro’” che ha presentato abiti dagli anni 20 ai giorni nostri.

La New Meta Event ha avuto il privilegio di assistere a sfilate mozzafiato. Ogni momento ha evidenziato quanto la moda sia più di un semplice abito o accessorio: è una forma d’arte che riflette la nostra cultura, i nostri valori e la nostra identità.

Le due serate sono state presentate brillantemente da Francesco Anania, le coreografie sono state curate da Alfredo Bruno.

Un ringraziamento speciale a Giulia Milani e Giorgia Semprini per aver collaborato con la New Meta Event alla realizzazione dell’evento modaiolo, a DJ Jerry e a tutti coloro che hanno reso importante “Riccione Moda”.