Oliveri e il lido Baiadera entrano ufficialmente a far parte della “Guida ai migliori beach club d’Italia”

Il lido “Baiadera” di Oliveri ha ottenuto la ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐Ÿ ๐จ๐ฆ๐›๐ซ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ๐ง๐ข ๐ฌ๐ฎ ๐Ÿ‘ allโ€™hotel โ€œNhowโ€ di Milano, durante la manifestazione โ€œAperitivo Festivalโ€, la presentazione della guida ai migliori Beach Club dโ€™Italia, edita da Morellini editore, che si รจ svolta ieri.

U๐ง ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐š๐ญ๐จ, dopo i premi vinti nel 2020 e del 2021 alla fiera nazionale del โ€œSun di Riminiโ€, ๐œ๐ก๐ž ๐ฏ๐š ๐จ๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ข per il “Baiadera”, che รจ stato in competizione, tra gli altri, con il “Twiga” ed il “Bagno Piero” di Forte dei Marmi, il “Riccio” di Anacapri, il “Nikki Beach” di Arzachena ed il “Tao Beach” di Taormina, nomi di assoluto prestigio tra i professionisti del mare.

“Cโ€™eravamo anche noi, ha spiegato Francesco Scardino, titolare del lido “Baiadera”, perchรฉ nonostante siamo cosรฌ piccoli abbiamo sempre pensato in grande e quel posto tra i migliori lo abbiamo guadagnato sul campo.”

I beach club dโ€™Italia, in competizione per questo evento, sono stati suddivisi in diverse categorie: best beach club, best location, best design, best restaurant, best wine & cocktail list, best quality & services e best new entry.

(Nella foto la consegna del premio, a sinistra Francesco Scardino)