Galati Mamertino Comune Cardioprotetto, al via il corso di BLSD

Si è svolto martedì 10 dicembre presso la sala consiliare del Comune di Galati Mamertino il primo incontro formativo Basic Life Support-early Defibrillation, realizzato grazie al finanziamento della Democrazia Partecipata 2024.

Progetto voluto fortemente da Giacomo Barone che, da anni ormai, si spende a sensibilizzare quanti più cittadini possibili, coadiuvato dagli istruttori Manuel Alì e Giuseppe Truglio.

Un progetto che nasce a novembre del 2019 quando, dopo una perdita familiare per arresto cardiaco, anziché chiudersi nel dolore si è dato inizio ad una campagna di sensibilizzazione per il BLS-D.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di acquisire competenze fondamentali per la rianimazione cardiopolmonare, per l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico e le nozioni base per la disostruzione delle vie aeree di adulti e bambini.

Sul territorio Galatese oggi si contano circa 7 defibrillatori, uno dei quali è stato utilizzato qualche mese fa proprio su un cittadino che è stato rianimato e per fortuna oggi può confermare di essere rinato, grazie ad un gruppo di giovani prima e sanitari dopo, che hanno messo in atto quanto acquisito durante un corso di formazione.

“Abbiamo spostato sin da subito il progetto dell’amico Barone, sia per l’amicizia che ci lega sia per la determinazione e l’impegno che mostra ogni giorno per proseguire nella causa. Ci auguriamo che quanti più cittadini possibili, accettino l’invito ad eseguire i corsi di formazione.“ dicono Giuseppe Truglio e Manuel Alì.

Il Sindaco Vincenzo Amadore garantisce massima disponibilità dell’ amministrazione nel sostenere il progetto.