Capitale Italiana del Libro 2025: il 13 dicembre la cerimonia di assegnazione a Roma. Mistretta ci crede

Sarà reso noto il prossimo 13 dicembre, con una apposita cerimonia di conferimento che si svolgerà a Roma, il nome della città a cui sarà assegnato il titolo di “Capitale Italiana del Libro 2025”. Un riconoscimento di grandissimo prestigio, sotto il profilo culturale, istituito dal Ministero della Cultura per premiare i comuni che promuovono e stimolano la lettura e che vale un finanziamento da 500mila euro, da investire in un progetto per realizzare eventi e programmi legati alla promozione della lettura per la durata di un anno.

Tra i sei i comuni finalisti, selezionati da una giuria di esperti presieduta da Gian Alberto Ferrari, dopo un attento iter di valutazione partito a luglio scorso, con la presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblicato l’8 maggio 2024, c’è anche Mistretta, insieme a Grottaferrata e Subiaco, in provincia di Roma, Ischia e Sorrento nel napoletano e Macchiagodena in provincia di Isernia. Tutti e sei i comuni finalisti sono stati invitati, con una nota della Direzione Generale Biblioteche e diritto d’Autore a firma della direttrice Paola Passarelli, a partecipare all’evento conclusivo del 13 dicembre che si terrà nella Sala Spadolini, nel complesso di Via del Collegio Romano, sede del Ministero, alle 10.00.

C’è fermento, dunque, nella cittadina nebroidea, che ora spera di vedere premiato lo sforzo di amministratori e componenti del comitato scientifico appositamente istituito, che tanto si sono spesi per realizzare e presentare il progetto di partecipazione.