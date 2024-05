Gemellaggio tra due scuole di San Marco d’Alunzio e di Sesto San Giovanni

Si è concluso tra abbracci e lacrime lo scorso venerdì 17 maggio a San Marco d’Alunzio, il gemellaggio tra gli studenti della classi V della scuola primaria di San Marco D’Alunzio e di Sesto San Giovanni, comune della provincia di Milano.

L’idea, promossa dalla docente Nicolina Restifo, natia di San Marco d’Alunzio, ma ormai da diversi anni docente a Sesto San Giovanni, è nata lo scorso maggio grazie ad una tesina sviluppata in classe proprio su San Marco d’Alunzio. La proposta è stata subito accolta dal sindaco Filippo Miracula, che ha permesso di concretizzare questo gemellaggio.

Una settimana, dal 13 al 17 Maggio, ricca di momenti di condivisione, immersi nelle bellezze del Borgo Aluntino, alla scoperta anche dei piatti tipici, dei prodotti locali e delle aziende presenti nel territorio.

Gli studenti Aluntini hanno fatto da ciceroni ai loro compagni di Sesto, in uno scambio di informazioni culturali e storiche con l’obiettivo di creare nuovi legami e amicizie “vere e reali” tra coetanei in un’ epoca dove i rapporti sono solo virtuali.

Il progetto ha coinvolto anche la classe IV primaria e la classe 1C secondaria di San Marco ad indirizzo musicale, con la realizzazione di un armonioso spettacolo con le note di “Ciuri Ciuri” e “ O mia bella Madunina”.

Un viaggio di istruzione speciale per i “piccoli turisti milanesi”, che ha permesso di far conoscere e promuovere non solo dal punto di vista storico-culturale il meraviglioso Borgo Aluntino. Sicuramente sono rimasti nel cuore di tutti ricordi indelebili con la speranza di potersi rivedere tra qualche anno.

“Un ringraziamento particolare va al Sindaco Filippo Miracula e all’ Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio per l’accoglienza, per l’ospitalità e per l’ottima organizzazione, alle Istituzioni Scolastiche di riferimento IC Torrenova e IC Sesto San Giovanni “Martiri della Libertà” nella persona dei Dirigenti Scolastici Antonina Gaglio e Catia Di Gennaro e ai docenti coinvolti.”