Piraino: il comune dovrà pagare interessi, spese e compensi per un progetto realizzato in una scuola di Zappardino

Il comune di Piraino dovrà pagare alla “Chiofalo Group srl” di San Filippo del Mela interessi, spese e compensi collegati ad un decreto ingiuntivo emesso dal giudice del Tribunale di Patti Michela Agata La Porta il 9 aprile 2022. Così hanno deciso i giudici della quinta sezione del Tar di Catania nel contraddittorio tra la società, rappresentata dall’avvocato Emanuela Calpona ed il comune collinare.

Con il decreto ingiuntivo, il comune di Piraino è stato condannato a pagare alla società circa 200 mila euro per aver effettuato i lavori di ristrutturazione con adeguamento degli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’edificio destinato a scuola elementare in località Zappardino.

Nel corso della vicenda fu evidenziato come dopo la presentazione del ricorso e nelle more dell’emissione del decreto ingiuntivo e precisamente in data 22 dicembre 2021, il comune di Piraino avesse pagato alla società la sola sorte capitale di oltre 199 mila euro, rimanendo, pertanto, debitore degli interessi, spese e compensi.

Il comune di Piraino non aveva proposto opposizione nei termini di legge e pertanto il 13 ottobre 2022 fu dichiarata l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. Infine il 5 settembre dello scorso anno la società, ai fini dell’ottemperanza, aveva notificato al comune di Piraino il decreto ingiuntivo, unitamente al decreto di esecutorietà e alla dichiarazione di precisazione del credito residuo.

Poiché il comune non vi ha dato seguito, la società ha proposto il ricorso per ottenere il pagamento. Poiché, ha scritto il Tar, non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza del comune, quest’ultimo deve pertanto dare esecuzione al decreto ingiuntivo e dovrà farlo entro il termine di sessanta giorni.

Decorso infruttuosamente questo termine, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel segretario generale del comune di Capo d’Orlando, che provvederà entro il successivo termine di sessanta giorni.

In conclusione il Tar ha dichiarato l’obbligo del comune di Piraino di dare esecuzione al decreto ingiuntivo e dovrà pagare interessi, spese, compensi e altri importi; nel caso di inadempienza provvederà in sua vece il segretario generale del comune di Capo d’Orlando.