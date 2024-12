Ucria – Stabilizzati i lavoratori ASU in servizio presso il Comune

Festa ad Ucria per i tre lavoratori Asu che hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, dei quali un istruttore, un operatore e un operatore esperto.

«Oggi abbiamo sanato finalmente la stagione del precariato storico, – commenta il sindaco Vincenzo Crisà – questo traguardo rappresenta l’ennesimo punto importante realizzato del nostro programma e non posso fare a meno di evidenziare la mia forte emozione e commozione per aver contribuito con la mia squadra ad un risultato che ha ridato la dignità lavorativa ai dipendenti ed alle loro famiglie. Ucria è uno dei pochissimi comuni in Sicilia dove gli ormai ex lavoratori ASU saranno utilizzati a 34 ore settimanali così come i lavoratori ex contrattisti ».