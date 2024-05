Torrenova – Incetta di premi a Roma per le allieve dell’ASD Studio Dance And Sport

Domenica 12 maggio e domenica 19 maggio, al Parco Cinecittà World e all’Auditorium del Massimo a Roma, si sono svolti, rispettivamente, il concorso internazionale di danza denominato “INTERNATIONAL EXCELLENT COMPETITION” e la “Finalissima Nazionale Endes Danza” con la presenza di giurati internazionali e ballerini provenienti da tutta Italia.

I concorsi suddivisi nelle seguenti discipline: classico, modern, contemporaneo, hip-hop, arti varie e composizione coreografica hanno visto la partecipazione di circa 200 coreografie provenienti e circa 6000 ballerini, con l’opportunità, per ognuno di loro, di ottenere riconoscimenti internazionali, borse di studio e percorsi professionali.

La A.S.D. Studio Dance And Sport di Melissa Agostino sita in Torrenova, via Nazionale n°49, ha fatto sì che i suoi allievi partecipassero, vincendo ben 13 premi e delle borse di studio.

Il gruppo “Baby modern”, formato dalle piccole Nicole Scaffidi Fonte, Micol Siragusa, Matilde Lembo, Alissia Campisi, Giulia Bonelli, Ludovica Fabio, Aurora Giallanza, Ambra Castano, Sofia Masetta, Adele Carbonaro, Gaia Gumina, Marta Mezzanotte, Mia Mamì e Mya Miceli, porta a casa il secondo premio nazionale categoria “Baby modern”.

Il primo posto per il passo a due, categoria “Kids”, è stato ottenuto da Alissia Campisi e Alex Tedesco.

Gli altri riconoscimenti sono riportati di seguito:

Ludovica Fabio quarto posto nazionale assolo “Modern baby”.

Giulia Bonelli quinto posto nazionale assolo “Classico baby”.

Gaia Catena quarto posto nazionale assolo “Modern” categoria teen.

Alex Tedesco quarto posto nazionale assolo “Classico” categoria teen.

Maria Giulia Ruggeri secondo posto nazionale assolo “Classico” categoria senior.

Alex Tedesco secondo posto nazionale assolo categoria arti varie.

Giorgia Germanà, Marianna Pruiti, Alex tedesco, Maria Giulia Ruggeri, Letizia Barone, Aurora Cavallaro, Greta Spinello, secondo posto nazionale per la categoria “composizione coreografica di gruppo”.

Alex Tedesco primo premio nazionale con relativa borsa di studio, categoria “Kids” disciplina contaminazione.

Ginevra Visconti, accompagnata da Alex Tedesco, terzo posto nazionale passo a due “Classico”, categoria kids.

Ultimo ma non meno importante, il premio per la “Creatività” consegnato direttamente alla maestra Melissa Agostino per la creazione delle sue coreografie e il merito dei suoi allievi.

Gli allievi della scuola torrenovese, grazie alla loro costanza, connaturata passione e alla professionalità della maestra Melissa Agostino, hanno dimostrato di essere dei piccoli ma grandi professionisti, conquistando i palcoscenici internazionali e nazionali con abilità e maestria, ritornando in Sicilia da vincitori e continuando la loro attività che li vede impegnati nella preparazione del saggio di fine anno “Alice in Wonderland”, che si terrà in due date diverse: il 6 luglio a Torrenova e il 14 luglio a Sant’Agata di Militello. La scuola tutta vi invita, con entusiasmo, ad essere spettatori di tale evento.