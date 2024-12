Messina: Akademia Sant’Anna consolida il primato in classifica battendo Castelfranco per 3 a 0! MVP Aurora Rossetto

Torna tra le mura amiche del PalaRescifina l’Akademia Sant’Anna nel turno infrasettimanale, incontra Castelfranco per consolidare la sua posizione di leader del girone A. Dopo il passo falso con San Giovanni in Marignano e la splendida vittoria di Imola, si riprende la prima posizione in classifica dimostrando di possedere idee, gioco, atlete e soprattutto voglia per ottenere la promozione diretta nella massima serie.

Castelfranco Pisa allenata dall’ex nazionale azzurro Marco Bracci, è una matricola che possiede ottime potenzialità grazie ad un roster composto da atlete di buon livello, punta al quinto posto in classifica, utile per disputare i play off.

Le squadre sono scese sul taraflex del Paralescifina con le seguenti formazioni: Castelfranco Pisa: palleggiatrice: Florencia Ferraro; centrali: Alessandra Colzi e Francesca Fava; schiacciatrici: Candela Sol Salinas e Silvia Lotti; opposto: Agata Zuccarelli; libero: Veronica Bisconti. Akademia Sant’Anna: palleggiatrice Giulia Carraro; centrali: Rossella Olivotto e Dalila Modestino; schiacciatrici: Aurora Rossetto e Chiara Mason; opposto: Bintu Diop; libero: Giorgia Caforio.

Una partita a senso unico giocata con grande determinazione da Akademia Sant’Anna che non ha dato scampo alla squadra toscana la quale, certamente non poteva sperare di fare punti a Messina contro una delle più forti corazzate di questo campionato. Partenza bruciante di Akademia con il braccio caldo di Bintu Diop e con le due centrali Modestino e Olivotto chiamate dalla palleggiatrice Giulia Carraro a velocizzare il gioco.

Coach Bracci di Castelfranco ha alternato in continuazione i due libero Veronica Bisconti e Melissa Tesi sperando di arginare le schiacciatrici messinesi ma, con poco successo. Aurora Rossetto all’inizio del primo set è stata molto efficace riuscendo a passare anche con il muro avversario piazzato, cosa che è avvenuta per tutto il match tanto da meritarsi il titolo di MVP.

Positiva la prova in difesa delle ragazze di coach Bonafede di conseguenza, la capitana Carraro è riuscita a costruire azioni a piacimento mettendo in mostra tutta la sua classe. Primo video check dell’incontro chiamato da coach Bracci sul punteggio di 12 a 4 per Akademia risultato inefficace. Il primo set è andato avanti senza particolari sussulti vista la differenza in campo tra le due squadre; troppo potente Akademia per lasciarsi intimorire da Castelfranco. Akademia Sant’Anna si aggiudica il primo parziale con il punteggio di 25 a 16.

Un inizio di secondo set più equilibrato le due squadre hanno giocato con la stessa intensità anche se Akademia è sembrata volesse respirare e recuperare un pò di energie dopo un primo set disputato ad alta intensità. Ancora Aurora Rossetto la più positiva tra le fila di Akademia, precisa in ricezione, potente in attacco, positiva al servizio; una giocatrice che rispetto allo scorso anno, è cresciuta tantissimo conquistandosi la piena fiducia di coach Bonafede.

Primo video check anche per Akademia sul punteggio di 10 a 8 per le peloritane risultato efficace. Coach Bracci però, non è rimasto soddisfatto chiamando a sua volto video check ancora una volta inefficace. Questo gioco di fioretto tra le due panchine ha dato la carica necessarie alle ragazze del presidente Fabrizio Costantino le quali, hanno nuovamente spinto sull’acceleratore con l’intento di chiudere al più presto il secondo set. Due ottimi servizi di Dalila Modestino cui ha risposto Castelfranco con un’ottima schiacciata di Candela Sol Salinas prima e con un monster block della centrale Alessandra Colzi subito dopo, hanno vivacizzato la parte centrale del secondo set. Ancora video check per Pisa sul 14 a 10 per Messina, questa volta positivo. Buona la prova offerta da Castelfranco nel corso di questo secondo set riuscendo più volte a fronteggiare positivamente le giocatrici di Akademia.

Ci pensa però capitano Giulia Carraro prima e Chiara Mason dopo a chiudere il secondo set a favore di Akademia Sant’Anna con il punteggio di 25 a 20.

Nel terzo set Akademia Sant’Anna scende in campo consapevole che è il momento di chiudere la partita, per pensare al prossimo incontro di domenica 15 dicembre, sempre al PalaRescifina, contro Costa Volpino. Ennesimo video check chiamato da Castelfranco sul punteggio di 9 a 4 per Akademia, ancora una volta risultato inefficace.

Un Fabio Bonafede molto sereno, ha dato solo qualche indicazione al servizio alle sue atlete in quanto, in campo la differenza di valori era talmente evidente da lasciare che fossero loro a decidere quale tipo di gioco effettuare. Sul punteggio di 13 a 8 per Akademia dopo aver schiacciato fuori un pipe da seconda linea, Bintu Dipo batte la testa contro una sua compagna di squadra; coach Bonafede, per sicurezza la fa uscire mandando in campo Bibiana Guzin. L’andamento della partita non cambia in quanto, Akademia stringe le fila lasciando pochissimo spazio a Castelfranco. Un muro vincente di Aurora Rossetto regala ad Akademia Sant’Anna l’ultimo punto del terzo set che si chiude sul 25 a 14 e di conseguenza anche l’incontro.

Il ruolino di marcia è stato rispettato anche perché non poteva certo essere Castelfranco la squadra in grado di impensierire Akademia Sant’Anna. In attesa che arrivino le due schiacciatrici da posto 4 promesse dalla società, Akademia il 22 dicembre dovrà andare a giocare a Brescia, diretta concorrente per la promozione nella massima serie, sempre con l’organico ristretto ma con la consapevolezza che la “squadra” fa la differenza, la carica emotiva di tutte le giocatrici messinesi riuscirà sicuramente a far disputare una partita mettendo dentro cuore ma soprattutto cervello e fisico in modo da portarsi a casa un risultato positivo.

L’incontro tra Akademia Sant’Anna e Castelfranco Pisa è stata diretta dagli arbitri Danilo De Sensi e Giorgia Spinnicchia.