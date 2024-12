San Salvatore di Fitalia – Il postino Franco va in pensione, l’omaggio della cittadinanza

Un bel messaggio arriva da San Salvatore di Fitalia. Oggi, il postino Franco Canfora è andato in pensione e il sindaco, Giuseppe Pizzolante ha deciso di omaggiarlo con un bellissimo messaggio: “Dal 2017 ci ha allietato con la consegna di lettere, pacchi e quant’altro. Adesso per il nostro Franco Canfora è arrivato il momento del meritato riposo dopo 40 anni di lavoro e noi non possiamo che celebrarlo!



Arrivato giovanissimo nel nostro comune dalla vicina Tortorici, ha costruito la sua vita e la sua famiglia a San Salvatore dopo avere conosciuto e sposato la moglie Giovanna, e qui ha conquistato l’affetto dei cittadini con il suo lavoro instancabile e il suo sorriso sempre pronto.



Dopo una lunga e apprezzata carriera, contraddistinta da gentilezza e da un sorriso spontaneo e naturale, per Franco oggi è stato l’ultimo servizio prima della pensione. Una giornata speciale, vissuta con la solita abnegazione per il dovere, conclusa con un saluto di cuore anche agli uffici comunali. Un cuore grande come il suo sorriso.”