Patti, il consultorio familiare trasferito a San Piero Patti. Al via i lavori per realizzare la Casa Comunità in via Cattaneo

Il Consultorio familiare di Patti è stato temporaneamente trasferito a San Piero Patti.

Il provvedimento del direttore del Distretto sanitario di Patti, dottore Franco Catalfamo, si è reso necessario perché lo stabile dell’ex Inam, sito in via Cattaneo, dovrà essere completamente sgomberato per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e contestuale trasformazione in Casa di Comunità, finanziati con fondi del Pnrr. E’ molto probabile che una volta ultimati i lavori, il consultorio possa trovare nuovamente collocazione in Via Cattaneo.

Il consultorio familiare di Patti continuerà l’attività assistenziale a San Piero nei locali di via Scaglione n 1. Per eventuali contatti e appuntamenti l’utenza potrà telefonare al n. 0941 244135.