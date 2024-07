A/20: incidente mortale autonomo tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Perde la vita un 47enne

Incidente mortale autonomo nel tratto autostradale della A/20, direzione Messina, fra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, nei pressi del casello autostradale della città del Capo.

A perdere la vita un quarantasettenne di Catania che viaggiava a bordo di una Mercedes classe B, lato passeggero, con un’altra persona, il conducente, anche lui catanese, rimasto ferito. Dopo essere stato soccorso sul posto ed intubato, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato la tragedia e per verificare la dinamica è stato chiuso il tratto autostradale fra Barcellona pozzo di Gotto e Milazzo.

Sul posto la Polstrada di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto, i vigili del fuoco, ambulanze e l’elisoccorso.