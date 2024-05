San Salvatore di Fitalia – Inaugurata la “Libreria Condivisa”

Sabato 11 maggio, presso i locali del Bar/Ristorante “Ritrovo da Rocco”, è stata inaugurata una nuova Libreria Condivisa, il secondo punto per lo scambio dei libri collocato a San Salvatore di Fitalia, dopo quello installato al “New Floridita Café” lo scorso gennaio. L’evento è stato arricchito dalla partecipazione di molti Fitalesi, soprattutto giovanissimi, che hanno regalato al numeroso pubblico presente in sala, attento ed emozionato, la possibilità di ascoltare alcune delle pagine più belle della storia della letteratura e alcune delle più belle canzoni tratte dai libri. Le parole di scrittori come Gianni Rodari, James Matthews Barrie e Andrea Camilleri, giusto per citare qualche nome, hanno introdotto brani indimenticabili di Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni e Fabrizio De Andrè, eseguiti magistralmente dai musicisti e dai cantanti che hanno aderito all’iniziativa.

Giuseppe Pizzolante, Sindaco di San Salvatore di Fitalia, ha presenziato all’inaugurazione e speso parole importanti a sostegno di questa iniziativa, complimentandosi con tutti i partecipanti e auspicando che possa essere un ulteriore motivo di crescita per tutti i Fitalesi.

Presente, tra gli altri, anche una rappresentante del Servizio Civile di Rocca di Caprileone, i cui membri, oltre che nell’assistenza digitale, si stanno impegnando anche nella rivalutazione della Biblioteca Comunale. Diversi libri provenienti dalla collezione pubblica del comune guidato dall’Onorevole Bernadette Grasso sono stati scambiati con altri testi presenti negli scaffali della Libreria Condivisa di San Salvatore di Fitalia, arricchendo la rispettiva offerta e dimostrando, ancora una volta, come la cultura sia fonte di unione e crescita reciproca.

La Libreria Condivisa rimarrà in maniera permanente presso i locali del “Ritrovo da Rocco” e sarà a disposizione non solo di tutti i Fitalesi ma di tutti gli amanti della lettura. Chiunque, volendo, potrà prendere uno dei libri esposti semplicemente lasciandone un altro in cambio.