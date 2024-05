Librizzi, c’è un comitato a sostegno di Sud chiama Nord: “Civismo per Librizzi”

Anche a Librizzi si è costituito un comitato collegato al partito Sud chiama Nord di Cateno De Luca; si chiama “Civismo per Librizzi”, costituito lo scorso 18 aprile e presentato alla cittadinanza il 2 maggio, alla presenza del Coordinatore Provinciale di Sud chiama Nord Melangela Scolaro, del Coordinatore Regionale Danilo Lo Giudice e dell’Onorevole Matteo Sciotto.

Hanno spiegato il progetto di “Libertà” ideato da Cateno De Luca, assente per via del suo ricovero a seguito di una polmonite acuta. L’incontro, che si è svolto al Bar Ceraolo di Colla Maffone, è stato aperto con un intervento del presidente Salvatore Federico. Presenti anche il Vicepresidente Tonino Campochiaro, il Segretario Ornella Sanfilippo e tutto il consiglio direttivo.

Il comitato, come ha spiegato lo stesso Presidente, agirà in coerenza con gli ideali di

Sud chiama Nord, in maniera autonoma ma inclusiva, dando spazio e valore alle persone che avranno voglia di spendersi per la collettività, scevre da ogni interesse personale, attribuendo, a tali individui liberi, le virtù di ente collettivo, che potrà battersi per la difesa dei diritti dei cittadini e per lo sviluppo del territorio, anche oltre i confini comunali.

Tra i temi trattati durante l’incontro è emersa dunque l’importanza dell’attivismo politico e del voto quali strumenti alla portata di tutti per diventare determinanti nei processi decisionali che riguardano la comunità, per questo il comitato Sud chiama Nord – Civismo per Librizzi si impegnerà a sostegno della lista “Libertà” e dell’Onorevole Cateno De Luca alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.