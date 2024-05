Messina: Piazza Duomo ospiterà RDS Summer Festival 2024

Anche quest’anno Messina ospiterà RDS Summer Festival che si terrà il 12 e 13 luglio a Piazza Duomo. Sarà Alessandra Amoroso la prima grande artista italiana ed internazionale che, venerdì 12 luglio, aprirà l’importante kermesse. A presentare l’evento il sindaco Federico Basile e l’assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro mentre, da remoto, Massimiliano Montefusco e la speaker Petra Loreggian annunciavano le date del tour di RDS.

Il sindaco Basile, con grande orgoglio, “ha voluto sottolineare come “RDS Summer Festival” sia stata una scommessa vinta”. Lo scorso anno, ha proseguito Basile, “ha riscosso l’attenzione sia dei cittadini messinesi che dei tanti siciliani provenienti da tutte le altre citta dell’isola e soprattutto, dei numerosi turisti presenti che hanno voluto trascorrere le loro vacanze a Messina”. L’appuntamento musicale, ha concluso Basile, “ha messo in evidenza che la collaborazione con RDS, ha contribuito ad accrescere e, dare maggiore la visibilità alla città di Messina in tutto il mondo”.

L’edizione 2024 di RDS Summer Festival, sarà un’evento nell’evento, ha voluto sottolineare l’assessore Finocchiaro in quanto, “piazza Duomo di trasformerà in un grande village con tantissimi stand, attrazione e divertimento per tutte le famiglie”. Messina, ha proseguito Finocchiaro, “anche per questa occasione, rappresenterà luogo privilegiato per attrarre turisti che, come sempre, rappresentano una fonte importante per il tessuto economico della città”. Finocchiaro ha voluto ripetere lo slogan usato da RDS per presentare l’immagine della città peloritana: “Messina, più la ami, più rimani”. In fondo è questo uno degli obiettivi che l’amministrazione Basile si è dato, organizzare grandi eventi a carattere nazionale ed internazionale, per meglio presentare ed esportare il Brand Messina.

A conclusione della conferenza stampa, l’assessore Finocchiaro “ha annunciato che quella 2024, sarà per Messina, un’estate esplosiva consideratati i grandi eventi che sono stati organizzati”.

RDS oltre a Messina, con il suo Summer Festival, renderà più coinvolgente e calda l’estate nelle località di Senigallia, Pescara, Barletta, Palmi e Rimini.