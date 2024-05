Sant’Agata Militello, furto all’ITIS Torricelli. Indagano i carabinieri

Amara sorpresa, questa mattina, per dirigenti e impiegati dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Evangelista Torricelli, in Via Vallone Posta a S. Agata di Militello. Intorno alle 8 di questa mattina, quando la scuola è stata aperta per l’avvio delle lezioni, si sono, infatti, accorti che qualcuno, con ogni probabilità durante lo scorso weekend, si è introdotto all’interno del grande plesso scolastico.

Secondo le primissime informazioni, i malviventi sarebbero entrati in segreteria e negli uffici dove sarebbero stati rovistati cassetti e armadietti, senza tuttavia sottrarre nulla, rubando solo un paio di dispositivi informatici portatili, che si trovavano in quelle stanze. Al momento è ancora in corso una ricognizione all’interno della scuola, che è molto grande, per verificare se manchi altro materiale.

Dirigente e personale scolastico hanno immediatamente allertato i carabinieri della compagnia di S. Agata di Militello, che hanno effettuato sopralluogo e rilievi. Non è chiaro come i ladri siano entrati all’interno della scuola, costituita da due corpi connessi da un cortile chiuso. A quanto pare una porta sul retro sarebbe stata trovata aperta, ma sul punto vige il massimo riserbo. La scuola, secondo quanto appreso, è dotata di un sistema di videosorveglianza, che potrebbe fornire informazioni utili agli investigatori, così come altri sistemi installati nella zona.

La dirigente scolastica professoressa Tamara Micale, ha comunicato che le lezioni sono riprese regolarmente alle 9,45, dopo che le forze dell’ordine hanno effettuato tutti gli adempimenti del caso.