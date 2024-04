Una domenica speciale a Praga per la grande famiglia del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando.

Padre Salvatore Chiacchera, docente di Religione, nella chiesa del Bambin Gesù, dinnanzi alle classi quinte del liceo orlandino, in questi giorni in viaggio d’istruzione nella capitale della Repubblica Ceca, accompagnati dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Larissa Bollaci e da alcuni docenti, ha celebrato la Santa Messa, durante la quale ha sottolineato la necessità di riscoprire la presenza di Dio nella vita dei giovani. “Solo restando uniti al Signore, come il tralcio alla vite, possiamo raccogliere frutti di vita umanitaria.”

La chiesa, costruita nel 1624, è dedicata a Santa Maria della Vittoria in segno di ringraziamento dei cattolici d’Europa per la fine della guerra dei Trent’anni.

Dal 1628 la comunità dei Carmelitani scalzi prega la statuetta del Bambin Gesù.

La devozione per la stessa, dal 1800, si è irradiata in tutto il mondo. Una giornata unica e irripetibile per tutta la comunità scolastica orlandina.