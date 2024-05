Basket – L’Orlandina già pronta per Gara 2: trasferta a Molfetta in programma domani sera – VIDEO

Concentrazione e focus in vista di gara 2 della semifinale di Play Off di serie B interregionale per i ragazzi di coach Bolignano, nonostante la vittoria convincente di domenica scorsa sul parquet dell’Infordrive Arena nel primo match dello scontro diretto contro Molfetta. Allenamento leggero, dopo le fatiche di domenica, in vista dell’incontro serale di mercoledì 22 maggio prossimo al Pala Poli, dove i padroni di casa della DAI Optical Virtus Basket tenteranno di allungare la serie contro la Infodrive, forti del terreno di gioco favorevole. In caso di vittoria i biancazzurri andrebbero in finale Play off, dove giocherebbero per l’accesso alla serie B nazionale contro la vincente tra Ragusa e Salerno. Palla a due alle 20,30.