Oliveri: il lido “Baiadera” tra i migliori stabilimenti balneari d’Italia

Rappresentanti del “Baiadèra” di Oliveri sarà a Milano, perché il lido localizzato sul lungomare Cristoforo Colombo è stato inserito tra i migliori stabilimenti balneari d’Italia.

Si terrà il 24 Maggio all’hotel “Nhow” di Milano, durante la manifestazione “Aperitivo Festival”, la presentazione della guida ai migliori Beach Club d’Italia, edita da Morellini editore.

In questa esclusiva rassegna spicca il nome dello stabilimento balneare messinese, che dopo i premi vinti nel 2020 e del 2021 alla fiera nazionale del “Sun di Rimini”, entra a far parte ufficialmente della prima “Guida ai migliori Beach Club d’Italia”.

Quel giorno, a Milano, si terrà la presentazione nazionale, con la consegna dei premi per i migliori beach club d’Italia, suddivisi in diverse categorie (best beach club, best location, best design, best restaurant, best wine & cocktail list, best quality & services, best new entry), e il Baiadèra potrebbe essere uno dei vincitori.

“Un onore poter rappresentare il nostro territorio, ha dichiarato il titolare del lido Francesco Scardino; è un premio alla fatica e alla determinazione che in questi lunghi anni ci ha sempre contraddistinto.”