Ucria: la Regione ha finanziato un cantiere di lavoro per disoccupati

Il comune di Ucria ha ottenuto il finanziamento di un cantiere di lavoro per disoccupati. L’importo assegnato è di 58.788,95 euro.

Il comune montano, guidato dal sindaco Enzo Crisà, è infatti trai sessantotto destinatari dei fondi assegnati dalla Regione Siciliana, che ha approvato il decreto regionale 908 del 23 aprile scorso.

Con questo provvedimento è stato ufficializzato il piano di riparto delle somme disponibili per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati e il piano di riparto delle somme disponibili per il finanziamento dei cantieri di servizi.

“Questo importante finanziamento permetterà di ampliare lavoro e servizi del nostro paese, ha dichiarato il sindaco Enzo Crisà; ci consentirà di investire sul futuro del nostro territorio, per questo, come amministrazione da sempre attenta alle problematiche del lavoro, siamo molto soddisfatti”.