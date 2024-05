Strage sul lavoro a Casteldaccia, 5 operai morti mentre lavoravano alla rete fognaria. Il cordoglio di Schifani

Sono 5 gli operai di una ditta privata deceduti oggi a Casteldaccia, nel palermitano, per un incidente in un impianto di depurazione delle acque reflue.

Secondo le primissime informazioni, 9 operai stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione fognaria per conto dell’Amap, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie. 8 sarebbero dipendenti di una ditta esterna di Alcamo ed uno era invece un dipendente di Amap. Tre delle vittime sarebbero svenute per le esalazioni all’interno delle vasche di sollevamento della rete fognaria, dove sono state recuperate dai sommozzatori dei vigili del fuoco, gli altri sarebbero stati soccorsi con una scala. Oltre ai 5 deceduti, un sesto lavoratore è stato soccorso, in stato di incoscienza e trasportato al Policlinico di Palermo. L’uomo sarebbe in condizioni critiche. Altri tre sarebbero rimasti intossicati e medicati sul posto dai sanitari del 118. In corso di accertamento le cause del grave incidente. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bagheria, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia, a cui sono state affidate le indagini, insieme ai tecnici dello Spresal, il servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Sul posto il procuratore della Procura della Repubblica di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il prefetto di Palermo Massimo Mariani.

“È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia.” ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani “A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite”.

*Notizia in aggiornamento