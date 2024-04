Santa Lucia del Mela: comune virtuoso in Protezione Civile.

Il Comune dì Santa Lucia del Mela, rappresentato dal vicesindaco e assessore alla protezione civile Angelo Letizia e dal coordinatore del gruppo comunale di protezione civile Nicola Coco, nell’ambito della manifestazione regionale “Maratona dei Sindaci dei comuni virtuosi in protezione civile” , è stato premiato dal direttore generale del dipartimento regionale, ing. Salvo Cocina, con la menzione speciale “per la migliore attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del proprio territorio o per il supporto prestato ad altri Enti e comuni in caso di emergenza”.

Un riconoscimento che inorgoglisce l’intera valle del Mela.

Angelo Letizia ci tiene a ringraziare in particolare tutti i volontari del gruppo comunale per il loro insostituibile e significativo contributo.