Messina: Screening e visite gratuite in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna

Iniziativa organizzata in sinergia tra l’Università degli Studi di Messina, il Policlinico Universitario, l’Asp ed il Comune di Messina per consentire alle donne di effettuare screening e visite gratuite.

Un Truck attrezzato con un poliambulatorio, sosterrà dalle ore 10 alle ore 17 a Piazza Duomo per eseguire visite di prevenzione contro il tumore della mammella e del collo dell’utero. La manifestazione è stata presentata dalla Rettrice Giovanna Spatari, dal Commissario dell’AOU Gaetano Martino Giorgio Giulio Santonocito, dal Commissario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì e dall’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore.

Medici e tecnici sia del Policlinico Universitario che dell’Asp, saranno a disposizione delle donne che vorranno sottoporsi a screening mammografici, ecografie alla mammella, screening per PAP Test e HPV/DNA Test. Iniziative del genere ha dichiarato la Rettrice Spatari, “sono rivolte soprattutto a quelle cittadine che si trovano in una condizione di disagio e quindi, non possono accedere alle strutture specialistiche”.

Questa iniziativa non vuole risolvere il problema delle lunghe liste d’attesa, ha dichiarato la Rettrice ma, “un’opportunità per prendersi maggiore cura di sé stesse e, capire se vengono rivelate patologie lievi o più complesse”. Farlo in piazza, ha concluso la Spatari “richiama l’attenzione di coloro che, o per motivi di lavoro e per semplice attività personale o ludica, attraversano una delle piazze più importanti della città”.

Il comune di Messina, ha comunicato l’assessora Calafiore, “è sempre stata vicina ed ha sostenute tutte quelle iniziative correlata alla prevenzione ed alla cura della persona”. Tutti i siti istituzionali e le associazioni che collaborano con il Comune, ha concluso l’assessora, “hanno pubblicizzato e diffuso questa manifestazione”.

Anche l’Asp ha dichiarato Giuseppe Ciuccì, “riserva grande attenzione alle iniziative di prevenzione nell’ottica bisogna uscire dal concetto di centralità ospedaliera puntando alla medicina di prossimità”.

Giorgio Giulio Santonocito commissario AOU, nel ringraziare i professionisti dell’ateneo che metteranno a disposizione la loro attività per effettuate screening e visite gratuite, “ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione effettuata sul territorio proprio per portare ai cittadini un servizio che servirà non a prevenire delle patologie ma, ad accertare se esistono eventuali malattie e quindi, curarle”.