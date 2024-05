Fuori strada con un furgone sulla A20 a Terme Vigliatore. Lievi ferite per due persone

Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di oggi, sull’autostrada A20 in direzione Messina, che ha visto coinvolto un furgone. Il mezzo, per cause in corso di accertamento e al vaglio della Polstrada, nel tratto compreso tra Falcone e Barcellona, nel comune di Terme Vigliatore, è uscito fuori strada, finendo su un fianco.

Sul posto la Polizia Stradale, sottosezione di Messina, e i mezzi di soccorso. Lievemente feriti i due uomini che viaggiavano a bordo del mezzo, medicati sul posto. Per loro non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Qualche rallentamento segnalato sul tratto, dove però il traffico veicolare non risulta essere stato interrotto.