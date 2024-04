Pallavolo: I risultati della 18^ giornata di Serie D/F – Video

Nella 18^ giornata del campionato di Serie D Femminile, che ha visto il turno di riposo della Volley 96 Milazzo, saldamente in testa a quota 49, continuamo a vincere le altre prime della classe, lontano da casa l’Acicatena, seconda in classifica con 45 punti, contro la Papiro per 3-0 e la Galpe Volley, quarta a quota 35, soffrendo, a Giardini per 3-2.

Tra le mura amiche vince per 3-0 una rimaneggiata Pallavolo Oliveri contro la Nebrody Volley che si allontantana dal 4° posto utile per la promozione in serie C, mentre le ragazze di Mister Di Mauro mantengono il terzo posto con 43 punti.

Sugli altri campi vincono l’Open Club contro la Team Volley per 3-2, la Randazzo Volley contro la Peloro per 3-0 e la Palnet Lombardo, quinta in classifica a quota 34, contro l’academy Ct.

Domenica sera scontro al vertice tra l’Acicatena e la Volley 96 Milazzo, la Galpe ospiterà l’Open Club mentre la Pallavolo Oliveri andrà a far visita al fanalino di coda Academy Catania, la Planet Lombardo sempre alla finestra dei primi Quattro posti giocherà a Messina contro la Peloro