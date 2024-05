Pace del Mela: Entra nel vivo la fase a gironi del torneo “News3 Trees”

La Sinner-mania ha colpito anche il circolo New3 Trees di pace del Mela che ha organizzato il torneo omonimo che vedrà impegnati 14 amanti del tennis fino a fine maggio.

Intanto su sta dispuntando la fase a gironi e tra fatica e sudore si è apprezzato, per tecnica e rispetto del gioco e degli avversari, il comportamento dei partecipanti.

Nel girone “Federer” si sono disputate due partite, quella d’esordio tra Barbaro e Scipilliti finita 6-4/6-3 e quella tra Scipilliti e Imbruglia vinta dal primo 6-1/6-4, match condizionato dalle folate di vento che hanno messo in difficoltà gli sfidanti che si sono affrontati a viso aperto e ha visto un secondo set molto combattuto con il barcellonese Imbruglia che è riuscito a reagire dopo un primo set da dimenticare.

Nel girone “Borg” nel primo match il tennista locale Tonino Tambato ha battuto il monfortese Andrea Bongiovanni 6-3/6-4, per il vincitore è stato un ritorno ai tornei dopo la delicata operazione al ginocchio. Bongiovanni si è rifatto contro Nino Chiofalo vincendo 6-3/6-3. Ora nella partita decisiava tra Tambato e Chiofalo che si giocherà il 6 maggio alle ore 20:45 si decideranno le posizioni per la seconda fase.

Nel girone “Panatta” Ciccio Patti ha battuto Alan De Marco 6-2/6-0 bloccando una partenza sprint del milazzese in vantaggio 2-0 e 40-15, poi la maggior esperienza ha prevalso sul match; nell’altra partita Carmelo Sottile ha battuto Francesco D’Anna 6-2/6-1 mettendo le mani sulla seconda fase.

Infine nel girone “Sampras” nell’unica partita giocata Marino ha battuto Sturniolo 6-2/6-2, per il messinese Sturniolo un ritorno sui campi da tennis dopo 15 mesi alle prese con un fastidioso dolore alla schiena, mentre il termese Marino ha dimostrato freschezza atletica e lucidità nei colpi.

Domani tre partite in programma, per il girone “Panatta” alle ore 18:00 De Marco – D’Anna e alle ore 19:30 Sottile-Patti. Per il girone “Federer” alle ore 21:00 esordio del filippese Enzo Maffei contro il tennista del longano Alex Imbruglia.