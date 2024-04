Inizierà dal lungomare di Brolo e si concluderà sempre su questo sito, dopo aver percorso il territorio di sei comuni l’edizione 2024 della Gran Fondo Nebrodi; sono due i percorsi previsti per questa gara, in programma domenica 21 aprile, uno di 99 chilometri ed uno di 123 chilometri, che ha l’obiettivo anche di far apprezzare le aree montane dei Nebrodi, raggiungendo Floresta e ritorno.