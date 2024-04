Barcellona P.G. – Si è spenta nonna Vincenza Scolaro: aveva 101 anni

Nonna Vincenza Scolaro non c’è più. Si è spenta a 101 anni. La nonnina era nata il 19 giugno 1922. Avevamo parlato di lei soli due anni fa in estate in occasione del suo 100esimo compleanno, festeggiato come ovvio dalla sua famiglia. Una grande festa alla quale partecipò anche il sindaco della città Pinuccio Calabrò, porgendo alla nonnina gli auguri dell’intera comunità cittadina.

Nonna Vincenza chiamata da tutti Gaetana ha trascorso quasi tutta la sua vita dedicandosi al lavoro. Madre e nonna affettuosa e premurosa ha ricevuto sino all’ultimo dei suoi giorni dai suoi figli e dai suoi nipoti tanto amore.

Una grande perdita per il nipote Luigi, da sempre affezionato alla nonna, aveva testimoniato: “Nonnina Gaetana è stata una seconda mamma per me, ho trascorso insieme a lei gran parte della mia infanzia apprendendo i suoi preziosi e saggi insegnamenti, indimenticabili i pranzetti tipici che mi preparava con tanto amore, mitici gli antichi detti siciliani che pronunciava con un antico e marcato dialetto siciliano, donna dal carattere forte e di polso pronta in ogni momento a risolvere qualunque problematica.”

Anche la nostra redazione, porgono le più sentite condoglianze alla famiglia.

Angela Serena Lo Conti