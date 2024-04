Ars: seconda edizione della giornata di test anti-droga promossa dal presidente Gaetano Galvagno

Giornata di test anti-droga all’Assemblea Regionale Siciliana, promossa, per il secondo anno, dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Per questo accertamento su base volontaria si sono presentati, tra i primi, il presidente Galvagno e i deputati regionale Ismaele La Vardera, Serafina Marchetta e Michele Catanzaro.

Per questo test, che è a cura di una equipe medica dell’Università di Palermo, vengono raccolgono i dati personali e si preleva un capello. Tutto quanto poi viene trasportato in laboratorio ed in caso di positività verrà riproposto un test di secondo livello.

Una iniziativa questa che si collega alle preoccupazioni per il consumo di droghe che si profila soprattutto tra i giovani e poi ad un disegno di legge sul tema in commissione Sanità all’Ars. Ora le dichiarazioni del presidente Galvagno e dell’onorevole La Vardera, tra i primi ad essersi sottoposti al test antidroga.