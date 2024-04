Il turismo del futuro, i gruppi dei camminatori “Isotopi del Mela” e “Anello del Nisi” insieme per esplorare la meravigliosa natura che circonda la Valle del Mela – Video

Un gruppo di 150 camminatori sono stati i grandi protagonisti della “Giornata dell’Amicizia” organizzata dal gruppo “Isotopi del Mela” coordinato dall’infaticabile Carmelo Maio.

L’evento è stato anche l’occasione per consolidare il gemellaggio con l’associazione “Anello del Nisi” conosciuta per la promozione turistica, del trekking e della meravigliosa natura della costa ionica.

Dopo il raduno a San Filippo del Mela il gruppo si è spostato a Gualtieri Sicaminò in contrada Serro Amelia per iniziare il cammino in mezzo alla natura attraversando le località Campotto, Piro Piro, Piano di San Brasi, Casa Lorenzo e Papaccudi per un totale di circa 11 km.

Al termine della camminata non poteva mancare la Stanta Messa celebrata da Padre Roberto Merlino, il pranzo e tanto divertimento.