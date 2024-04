Samuele La Seta e Ryan Galipò portano Tortorici sul podio ai campionati italiani di kick boxing a Lignano Sabbiadoro

Orgoglio siciliano e in particolare oricense ai Campionati Italiani Assoluti Cadetti – fino i 16 anni – che si é svolto a Lignano Sabbiadoro dal 11 al 14 aprile. Sono due gli atleti oricensi della scuola Black Panter del maestro Rosario Costanzo di Tortorici che hanno vinto la competizione.

Si tratta di Samuele La Seta, 15 anni, 1º classificato categoria -52 kg light contact e Ryan Galipó, 10 anni appena, 1ºclassificato categoria -47 kick light, che si sono laureati campioni italiani della rispettiva categoria.

Con questo titolo, faticosamente conquistato dopo aver superato le fasi regionali, i due giovanissimi atleti, si sono guadagnati ora la partecipazione ai Campionati Mondiali che si svolgeranno in Ungheria dal 23 agosto al 1 settembre.

A maggio prossimo, invece, a Jesolo si svolgeranno i campionati italiani assoluti junior senior per i concorrenti dai 17 anni in su. 3 gli atleti della Black Panter qualificati, di cui uno sul ring. Si spera adesso di ottenere anche in questa competizione qualche medaglia d’oro.

L’Asd Black Panter del maestro Rosario Costanzo Ninitto di Tortorici ha partecipato negli anni scorsi ai campionati mondiali e agli europei, portando complessivamente 5 atleti dell’associazione alla competizione mondiale e 2 atleti ai campionati europei ed ottenendo una medaglia di bronzo ai mondiali, ed un argento ed un bronzo agli europei.