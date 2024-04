Zecchino d’Oro casting a Palermo: ecco come partecipare

I casting dello Zecchino d’Oro proseguono il loro viaggio lungo lo Stivale e arrivano in Sicilia per trasformare in realtà il sogno dei bambini che desiderano diventare i solisti della prossima edizione.

Tre le nuove date da mettere in agenda:

venerdì 10 e sabato 11 maggio l’appuntamento è al Centro Commerciale Forum di Palermo (Via Filippo Pecoraino, 90124).

domenica 12 maggio le audizioni approderanno al Palazzo Polifunzionale di Letojanni (Piazza Corrado Cagli, 98037).

Le selezioni si terranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

La partecipazione è gratuita.

Iscriversi ai casting è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale dello Zecchino d’Oro e selezionare la tappa di interesse. Le iscrizioni possono essere effettuate fino al giovedì che precede la data dell’audizione. Anche a candidature chiuse è possibile partecipare alle selezioni, presentandosi di persona tra le 17.00 e le 18.00.

Articolo di Elena Scaffidi