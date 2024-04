Capo d’Orlando – Il Liceo Lucio Piccolo presente alla Notte Nazionale del Liceo Classico: appuntamento venerdì 19 aprile

Il Liceo Lucio Piccolo parteciperà anche quest’anno alla Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento, ideato dal Prof. Rocco Schembra, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo, introdotto dal brano inedito “In qualche modo faremo” del cantautore fiorentino Francesco Rainero, si terrà venerdì 19 aprile 2024, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in più di 330 licei classici.

In questa edizione, per la seconda volta, ai licei italiani si uniscono 14 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono l’Australia, la Croazia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Romania, la Spagna, la Turchia. La nostra Notte Nazionale, dal titolo Imperium e Libertas, vuole essere un’occasione per far conoscere il nostro Istituto, promuovere lo studio della cultura classica e la validità del percorso liceale attraverso interventi di esperti, letture e drammatizzazioni di testi letterari italiani, latini e greci.

La manifestazione si svolgerà presso il Cineteatro “Rosso di San Secondo” di Capo d’Orlando. E’ gradita la presenza di tutta la comunità scolastica e di tutti coloro i quali vorranno partecipare.