Nel corso della Settimana Santa appena trascorsa, pur tra le insidie del maltempo, si è svolto un evento straordinario a Montagnareale: la prima edizione della Passione Vivente di Cristo, per la regia di Francesco Carro. Un’esperienza teatrale itinerante che ha condotto il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i momenti più significativi della vita di Gesù Cristo. Questo è il servizio andato in onda nel tg.

Qui sotto l’approfondimento con le interviste integrali, 1° e 2° parte