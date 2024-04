Strage di Suviana, recuperati i corpi senza vita di due dei quattro dispersi. Sale a 5 il numero delle vittime

Era tra le macerie del piano -9 il corpo senza vita di Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Ponte San Nicolò (Padova), che a quanto pare era un lavoratore specializzato di Enel Green Power. E’ stato individuato e recuperato dai soccorritori, insieme ad un altro corpo, non ancora identificato. Scandellari era stato insignito recentemente con la stella al merito per il lavoro dal Presidente Sergio Mattarella. Sale così a 5 il numero delle vittime accertate nel disastro della centrale idroelettrica della diga di Bargi, a Camugnano, nel bolognese.

Priorità alla ricerca dei dispersi, come ha sottolineato il Procuratore capo della Procura Bolognese Giuseppe Amato: “Finché non si sarà chiusa questa fase e non saranno state portate a compimento le operazioni di recupero dei dispersi e di svuotamento del sito, è inutile parlare di responsabilità.” ha detto Amato durante la conferenza stampa di oggi. “Per farlo occorre che prima sia stata fatta una serie di accertamenti”, evidenzia il magistrato. La Procura avrebbe già conferito l’incarico per la visita esterna, con TAC, sui corpi delle vittime. Sembra che non sarà disposta l’autopsia sulle salme. “Un eventuale sequestro riguarderà solo una piccola parte della struttura, più precisamente i piani -8 e -9″ ha aggiunto il Procuratore evidenziando che verranno valutate le condizioni delle ditte presenti, per verificare se “è stato fatto tutto, dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto dal punto di vista della normativa di prevenzione infortunistica sul lavoro”.

Intanto i soccorritori, che non si sono mai fermati, sono ancora a lavoro per trovare le altre due persone disperse nell’incidente.