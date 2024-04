Milazzo, un altro morto sul lavoro: si tratta di un 70enne. Sul posto i Carabinieri

Dopo la tragedia che ha colpito Sinagra, con la morte del giovane Vincenzo Franchina, avvenuta a causa di un incidente sul lavoro nella centrale idroelettrica del bolognese, ancora una morte sul lavoro nel Messinese.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Milazzo. A perdere la vita un 70enne che, secondo le prime informazioni, sarebbe deceduto in seguito alla caduta da un’impalcatura durante alcuni lavori di ristrutturazione.

Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 e i Carabinieri per i primi accertamenti. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla morte verrà probabilmente aperta un’inchiesta.