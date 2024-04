Presso la sala consiliare di San Piero Patti si è insediata la Consulta Giovanile Comunale per lo Sport, la Cultura, il Volontariato, l’Ambiente e le Politiche Giovanili, organo dedicato alla partecipazione giovanile che rinasce, dopo quasi venti anni, grazie alla volontà della giunta comunale e in particolare del sindaco Cinzia Marchello e dell’assessore alle politiche giovanili Gianluca Di Bella.

Presidente della consulta è Olga Mannino, studentessa universitaria, vicepresidente Riccardo Mondello, segretario Alessandro Raccuia, mentre verranno nominati in settimana i membri dell’Ufficio di Presidenza, così come prevede il regolamento.

«Non vedo l’ora di iniziare a lavorare – afferma la nuova Presidente – e vorrei ringraziare tutti per la fiducia e per il sostegno che hanno riposto in me e la giunta comunale

per avere messo a disposizione di noi giovani questo importante strumento. Sono sicura che tanti ragazzi si uniranno a noi e che saremo in grado di fare rete e portare avanti interessanti iniziative».

«Faccio tanti auguri ai ragazzi – afferma il Sindaco Cinzia Marchello –. Complimenti e buon lavoro alla Presidente e al Vicepresidente. Sono sicura che i ragazzi utilizzeranno al meglio questo strumento e sarà un occasione per potersi confrontare e dare spazio a loro. Questa Amministrazione vuole dare voce ai ragazzi e renderli protagonisti della nostra comunità».

«E’ un progetto a cui tenevo molto e in cui credevo – afferma l’Assessore Gianluca Di Bella -. Erano passati troppi anni e bisognava costruire un percorso che desse i sui frutti. La partecipazione e l’entusiasmo alla riunione di oggi ripagano del lungo lavoro che è stato fatto per arrivare a questa importante giornata. Ho sempre creduto nei ragazzi e sono a loro disposizione. Sono sicuro che i componenti della consulta ci stupiranno e riusciranno a creare tante belle iniziative e momenti di crescita attraendo sempre più ragazzi. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che credono e si spendono per il nostro territorio».

Intanto la Consulta si è messa subito al lavoro approvando un progetto che prevede forum formativi e attività culturali e già si pensa a organizzare le prossime attività. Le iscrizioni alla consulta sono sempre aperte, basta recarsi presso l’Ufficio Servizi sociali e compilare l’apposito modulo.