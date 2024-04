Messina: presentate le gare automobilistiche della stagione 2024

E’ stato presentato stamani, a Palazzo dei Leoni, il calendario delle gare automobilistiche organizzate dalla Top Competition nella stagione 2024.

Presenti all’incontro con la stampa il sindaco della Città metropolitana Federico Basile, gli assessori alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, i sindaci di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, di Roccavaldina, Salvatore Visalli di Torregrotta, Antonino Caselli, il presidente ACI Messina Massimo Rinaldi, in rappresentanza di piloti e tecnici della giunta sportiva ACI Sport, Armando Battaglia, e per la Top Competition, Antonino Triolo, Giovanni Vinci e Francesco Scibilia.

Interessante e ricco il programma degli eventi sportivi annunciato ai presenti in sala.

Si inizierà l’11 e 12 maggio con la 29^ edizione dello Slalom Rocca Novara di Sicilia, il primo dei due appuntamenti tricolori fra i birilli.

Il 29 e 30 giugno si gareggerà per il Campionato Siciliano con il 6° Slalom di Salice, mentre l’appuntamento clou della stagione è per il 10 e 11 agosto con la 21^ edizione del Rally del Tirreno-Messina, valido come round della Coppa Italia Aci Sport 9^ zona.

Il 7 e 8 settembre tornerà la Regolarità turistica e storica con Il Trofeo dei Castelli, mentre la chiusura della stagione è affidata allo Slalom con la 29^ edizione del Torregrotta-Roccavaldina nuovamente Campionato Italiano il 28 e 29 settembre.

“L’organizzazione di eventi sportivi di alto livello come quelli inseriti in calendario – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – è frutto della sinergia che la Top Competition ha con Istituzioni e punta ad accrescere la passione del pubblico verso questa disciplina sportiva che, nella nostra provincia, vanta lunghe e gloriose tradizioni”.

Presente all’incontro il comandante della Polizia metropolitana di Messina, Giovanni Giardina, che sarà impegnato nel coordinamento del Corpo in occasione delle competizioni.