Patti: sostegno alle famiglie con bambini con disturbi dello spettro autistico, il sogno di un centro per l’autismo, gli obiettivi dell’associazione “Crisalide Patti Aps”

E’ un’associazione per dare voce a chi non ne ha; è la “Crisalide – Patti Aps, costituita per rispondere ad un’emergenza socio-sanitaria che coinvolge numerose famiglie del nostro territorio e non solo: l’aumento repentino e costante dei bambini con disturbi dello spettro autistico (ASD).

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta, l’autismo avrebbe, oggi in Italia, ha un’incidenza di un caso ogni 77 nascite. Uno scenario allarmante che genera un bisogno di interventi qualificati, non sempre disponibili.

Questa discrepanza tra domanda e offerta di cure lascia numerose famiglie sole e disorientate, sommerse da fatiche e difficoltà concrete, e incide in modo negativo sulla qualità di vita di moltissimi bambini, ragazzi e adulti collocandoli ai margini della società.

La nuova associazione pattese si prefigge la creazione di un punto di riferimento per le famiglie.

Al senso di abbandono e disorientamento vissuto da molte famiglie, il nuovo sodalizio vuole rispondere con un progetto ambizioso, da costruire insieme, che concentra competenze, terapie, sostegno quotidiano, ascolto, ma particolarmente valorizzazione e rispetto per queste menti diversamente straordinarie.

L’accompagnamento dell’intero ciclo di vita della persona con tratti autistici.

Uno dei più grandi problemi delle famiglie con figli autistici è il senso di abbandono e di solitudine che le famiglie provano al compimento della maggiore età. Finiscono le cure sanitarie gratuite, finisce il ciclo scolastico e il ragazzo/la ragazza e la famiglia vengono lasciati a se stessi, con tutta una vita da gestire e riorganizzare, fino al momento del “Dopodinoi”, quando cioè i genitori non saranno più al fianco dei loro figli.

La “Crisalide Patti-APS” intende strutturarsi proprio per creare una continuità di cura e accompagnamento in tutte le fasce di età, promuovendo lo sviluppo cognitivo, l’autonomia e l’effettiva inclusione sociale e lavorativa dei bambini/ragazzi/adulti con disturbi dello spettro autistico e contribuendo anche a migliorare la qualità di vita della famiglia che li ama e li cresce.

“Per il raggiungimento di questo obiettivo, la “Crisalide-Patti Aps” si propone di stringere rapporti di collaborazione con tutti gli enti e i soggetti, pubblici e privati, poiché siamo convinti che solo facendo rete, si potranno ottenere risultati migliori e soluzioni efficaci. A tal proposito riteniamo doveroso ringraziare l’amministrazione comunale nelle figure del sindaco, Gianluca Bonsignore e del vicesindaco Eliana Raffa, che hanno dimostrato sensibilità per l’argomento ed entusiasmo per l’iniziativa intrapresa, offrendo altresì il loro impegno al fine di reperire locali idonei all’uopo.”

La nascita di un centro per l’autismo che la nuova associazione sogna di realizzare è un progetto ambizioso, che necessita di partnership, supporto e interventi da parte di chiunque abbia a cuore un mondo migliore, che renda protagoniste le persone più fragili e le famiglie in difficoltà e che ponga realmente al centro l’importanza di un’esistenza uguale per tutti.